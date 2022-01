Numa altura em que já se mergulhou na segunda metade da época, o Benfica ocupa o terceiro lugar da Liga a nove pontos do líder FC Porto, já está fora da Taça de Portugal, vai disputar os oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Ajax e nesta semana tem a possibilidade de conquistar um título pela primeira vez desde agosto de 2019, quando ainda com Bruno Lage venceu a Supertaça.

Os responsáveis dos encarnados reconhecem que a equipa tem estado aquém das expetativas numa época já marcada até pela saída de Jorge Jesus do comando técnico das últimas semanas, mas uma eventual vitória da Taça da Liga não permitirá, por si só, olhar para 2021/22 como uma temporada positiva.

A conquista da Taça da Liga não vai salvar a época», vincou Nélson Veríssimo na antevisão à partida desta terça-feira com o Boavista, a contar para as meias-finais desta competição.

«O principal objetivo é a Liga portuguesa. Do nosso ponto de vista ainda estamos envolvidos nessa luta. Estamos conscientes das dificuldades, mas ainda estamos nessa luta. Agora, tendo em conta o momento, o foco tem de ser o jogo com o Boavista e esta competição, que não tem mais nem menos importância em função da classificação da equipa na Liga portuguesa. (...) A importância da prova é a mesma. Recuando ao inicio da época, e tendo em conta as aspirações deste clube, a importância é exatamente a mesma. Vamos para esta competição com o intuito de a vencer», referiu ainda o treinador do Benfica.

Para isso, as águias terão ainda de ultrapassar um Boavista em crescendo desde a chegada de Petit e que não perde desde 11 de dezembro, quando foi derrotado em Alvalade pelo campeão Sporting. «Vamos defrontar uma equipa muito competente, bem orientada e que nos últimos jogos tem vindo a somar pontos consecutivamente. Temos uma tarefa difícil», disse.

Nélson Veríssimo considerou que a conquista da Taça da Liga não é apenas importante para injetar motivação na equipa, mas também para que alguns jogadores, ainda sem títulos pelo Benfica, percebam como isso mexe dentro do clube. «Há aqui muitos jogadores que já ganharam várias competições ao serviço desse clube e sabem a repercussão que isso tem nos sócios e nos adeptos e no que eles nos devolvem em função disso. Outros não ganharam títulos neste clube e poderão ter a oportunidade de sentir isso. Que possam ver a reação dos nossos adeptos e sócios a estar conquista, mas para que isso aconteça temos dois jogos pela frente, que certamente serão difíceis, mas acreditamos muito no que temos vindo a fazer e no trabalho que os jogadores têm feito diariamente em cada um dos treinos.»

