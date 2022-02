Como um interruptor que acende e apaga. Assim tem sido Everton Cebolinha desde que chegou, no verão de 2020, ao Benfica.

Apesar do maior rendimento notado até por Nélson Veríssimo desde que o atual técnico substituiu Jorge Jesus, a verdade é que o internacional brasileiro continua ter oscilações exibicionais. Algo que o treinador dos encarnados diz ser normal. «É natural haver jogos em que o rendimento é um bocadinho melhor, no jogo seguinte ainda melhor e depois há jogos em que esse rendimento pode baixar. Mas na minha opinião é perfeitamente natural, em função daquilo que é o volume de utilização que os jogadores têm ao longo da época, como alguma fadiga acumulada. Não vejo que seja preocupante», disse o treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Boavista para a Liga.

«Percebo a questão, provavelmente a focar o último jogo, mas temos de ver o processo com uma globalidade do início ao fim e temos de sentir que, nesse processo, os jogadores estão a crescer. E isso tem acontecido com o Everton, como com outros jogadores», acrescentou.

Para Veríssimo, só há uma coisa a fazer para ser mais consistente. No fundo, aquilo que diz que Everton tem feito: «É continuar a treinar da mesma forma que tem treinado. Com a mesma entrega e compromisso. Ele sabe a qualidade que tem e é encarar cada treino como um desafio numa perspetiva de evolução individual e é isso que ele tem feito.»