Os futebolistas do Benfica, Nicolás Otamendi e Enzo Fernández, integram uma lista de 32 nomes pré-convocados pelo selecionador Lionel Scaloni para a seleção da Argentina, confirmou este domingo a Associação do Futebol Argentino (AFA).

A seleção sul-americana joga dois encontros de preparação, dias 23 e 28, respetivamente ante Honduras e Jamaica, que servem de testes para o Mundial 2022, no Qatar, no final do ano civil.

Na pré-convocatória de Scaloni constam outros nomes que já passaram pelo futebol português: o ex-Benfica Di María, o ex-Sporting Marcos Acuña e o ex-Famalicão Nehuén Pérez.