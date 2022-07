O Benfica reagiu esta sexta-feira a uma multa de 306 euros aplicada pelo Supremo Tribunal de Justiça, relativa a um atraso no envio de informação requerida pelas autoridades no âmbito do processo Lex.

O clube recorda que não é arguido e explica o atraso no envio da documentação requerida pela necessidade de compilar mais de 500 páginas de informação que estava dispersa, com mais de cinco anos, com muitos documentos já arquivados.

No comunicado, o Benfica explica que foi notificado para enviar a documentação no dia 8 de junho, respondeu no dia 7 de julho e foi multado no dia 8, quando já tinha enviado a documentação solicitada.

O clube reitera ainda o seu «integra comprometimento e disponibilidade para uma total colaboração com a Justiça».

Confira o comunicado na íntegra:

"Em face da multa recentemente aplicada pelo Supremo Tribunal de Justiça, relativa a um atraso no envio de informação requerida pelas autoridades no âmbito do processo Lex, cumpre ao Sport Lisboa e Benfica clarificar:

1) O departamento jurídico do Sport Lisboa e Benfica foi notificado no dia 08/06/2022.

2) A resposta à referida notificação implicou uma compilação superior a 500 páginas (com consulta de muitas mais) e acesso a informação dispersa e sobre várias temáticas, com mais de 5 anos, a qual se encontrava já em arquivo.

3) A informação foi entregue, por via postal, no dia 07/07/2022.

4) No dia 08/07/2022 o Sport Lisboa e Benfica foi notificado para pagar uma coima de €306,00 e foi-lhe concedido um prazo de 5 dias para juntar a referida documentação. O que já tinha sido feito.

5) O Sport Lisboa e Benfica, no requerimento em que juntou os Documentos, colocou-se, como sempre faz, à disposição do Tribunal para esclarecer qualquer questão que fosse colocada no âmbito do processo, pelo que continuará a colaborar com a Justiça, como sempre fez.

6) O Sport Lisboa e Benfica não é arguido no processo em causa."