O Benfica contou com um intermediário de peso na contratação de Nicolás Otamendi, oficializada esta terça-feira: Bernardo Silva.

Os dois foram colegas no Manchester City até há poucos dias, e o central argentino admitiu que recebeu conselhos do internacional português, assim como de Ederson e João Cancelo, também eles antigos jogadores das águias.

«Quando saiu a notícia do Benfica, o Bernardo disse-me que ia para o melhor clube do mundo. O Ederson e o Cancelo também me aconselharam a vir. São opiniões que me ajudaram muito, estou muito feliz por estar cá», afirmou, em conferência de imprensa.

Otamendi foi questionado sobre as declarações de Jorge Jesus após o jogo com o Moreirense, depois de o técnico ter admitido que preferia a permanência de Rúben Dias no plantel encarnado. O jogador de 32 anos assumiu que o foco é ajudar a equipa.

«Estou disposto a dar o melhor de mim para que a equipa funcione da melhor maneira. Estou feliz por estar aqui, vou sacrificar-me pela equipa e dar o meu melhor para que o Benfica continue a crescer.»