Otamendi, capitão do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da BTV, após a goleada ao Sp. Braga, no final de uma semana em que foi publicada a informação sobre uma alegada discussão entre o central argentino e Jorge Jesus.

«Entrámos fortes, era essa a ideia, quando jogamos em casa isso é importante. Tivemos personalidade e conseguimos marcar os golos que não estávamos a conseguir antes. Hoje entraram a maioria das bolas que tivemos.»

[Semana complicada para a equipa do Benfica]

«É uma polémica que se criou sem sentido. Quando os resultados não aparecem, os jornalistas e as pessoas começam a falar de mais e nós continuamos a trabalhar para conseguir a vitória para os adeptos. O que foi dito é uma mentira, não tenho qualquer prolema com o mister. Se tivesse, seria sempre falado dentro do grupo. Todos sabem que dou sempre o máximo por esta camisola.»