Nicolas Otamendi regressou nesta terça-feira a Lisboa, depois de um mês de sonho que culminou com o título de campeão do Mundo com a Argentina.

O defesa do Benfica assume-se feliz, mas recusou abordar a questão de uma possível renovação.

«Estou feliz, agora vou concentrar-me no Benfica», começou por dizer antes de ser questionado sobre a possibilidade de estender o contrato que termina em junho.

«Estou a desfrutar e agora só penso no jogo com o Sp. Braga», rematou.