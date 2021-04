O Conselho de Disciplina anunciou esta terça-feira que há onze jogadores suspensos para a 27ª jornada da Liga, sendo que todos eles estão suspensos um jogo.

Destaca-se nesta lista de onze jogadores a presença de Stephen Eustáquio, que foi expulso frente ao Benfica com vermelho direto, devido a uma entrada muito dura sobre Weigl. Ora o árbitro considerou que o canadiano «entrou em tackle sobre um adversário com força excessiva, pondo em causa a integridade fisica do mesmo», tendo o Conselho de Disciplina decidido puni-lo com um jogo de suspensão e uma multa de 123 euros.

Suspensos 1 jogo:

Riccieli (Famalicão)

Vincent Thill (Nacional)

Ricardo Esgaio (Sp. Braga)

Sithole (Belenenses)

Stephen Eustáquio (P. Ferreira)

Ygor Nogueira (Gil Vicente)

Franck Bambock (Marítimo)

Zainadine (Marítimo)

Hamache (Boavista)

Pelé (Rio Ave)

Léo Vieira (Rio Ave)