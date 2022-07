A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, associou-se ao pedido da PETA, uma organização não governamental (ONG) defensora dos direitos dos animais, que nesta quinta-feira tinha solicitado que os encarnados deixassem de usar águias nas cerimónias antes dos jogos no Estádio da Luz.

«Nada que o PAN não tenha já defendido! O lugar dos animais selvagens não é no desporto, por muito que os adeptos possam gostar. Importa ainda que as pessoas se questionem sobre o acontece depois da "voltinha" ao Estádio. Que vida levam estes animais e em que condições», escreveu a líder do partido no Twitter, partilhando a publicação da PETA.

Nos comentários, Inês de Sousa Real debateu com alguns utilizadores da rede social que alegavam que as águias tinham uma boa «qualidade de vida».

«E em que condições vivem e são mantidas? Já se questionaram? é que isso é tudo muito bonito, mas depois do espetáculo vão para onde? Diariamente são mantidas como? São animais selvagens, a sua vida deveria ser em liberdade e não num poleiro para tirar fotografias», vincou.

«Como se esse fosse o seu habitat natural... Gostar dos animais é começar por respeitar a sua natureza selvagem e o direito a viver em liberdade. Por mais estima que tenham a estes animais, que acredito que tenham, isso não faz com que não se questione em que condições vivem e o que estão a ser privadas ao serem criadas e mantidas em cativeiro, contrariando a sua natureza selvagem. É tão simples quanto isto», reforçou.

Nada que o @Partido_PAN não tenha já defendido! O lugar dos animais selvagens não é no desporto, por muito que os adeptos possam gostar.

Importa ainda que as pessoas se questionem sobre o acontece depois da "voltinha" ao Estádio. Que vida levam estes animais e em que condições. https://t.co/ktkRGLPILU — Inês de Sousa Real (@lnes_Sousa_Real) July 29, 2022

Note-se que, em troca, a PETA já se disponibilizou para oferecer ao Benfica um disfarce de águia, a ser usado por uma pessoa.