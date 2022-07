O Benfica informou nesta sexta-feira que o defesa-central Lucas Veríssimo, que se encontra na etapa final do processo de recuperação da grave lesão sofrida no joelho direito, em novembro de 2021, vai ser reintegrado progressivamente nos treinos e «poderá regressar à preparação normal até ao final de agosto».

«Era a única coisa que eu queria ouvir, que já estava próximo de um retorno, próximo de fazer aquilo que amo... Não vejo a hora de trabalhar de novo com os meus companheiros, porque eu tenho feito oito meses de treino individual... A hora está a chegar. Já estava a dar 100 por cento, vou aos 200, 300, vou dar ainda mais, porque o que eu quero é voltar bem para poder dar o meu melhor», disse o brasileiro aos meios dos encarnados.

Joan Carles Monllau, o cirurgião que operou Veríssimo há oito meses e tem acompanhado o jogador, vincou que «a perna direita está com uma potência muito boa» e, no final de agosto, o central estará «perfeito».

«Cada vez tens mais músculo, e o músculo é a tua segunda linha de defesa. Está quase, falta muito pouco. (...) Para entrar a 100 por cento com a equipa, receber contacto físico [em todos os lances], é melhor que a massa muscular dos quadrícepes esteja nos 90 por cento. Faltam 10 por cento, não é nada. Vejo-te muito bem, vejo-te magnífico, melhor que nunca», afirmou, dirigindo-se a Lucas Veríssimo.

Recorde-se que o internacional brasileiro sofreu uma lesão grave no joelho direito no encontro do Benfica frente ao Sp. Braga (6-1) no final de 2021, tendo falhado o resto da temporada e o início da pré-época para 2022/23.