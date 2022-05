O dia 7 de novembro de 2021 vai ficar para sempre guardado na memória de Lucas Veríssimo, e pelas piores razões.

Nesse dia, o defesa-central lesionou-se com gravidade no joelho, num lance disputado com Galeno, e está até hoje afastado dos relvados.

Ora, em entrevista à BTV, Veríssimo recordou esse momento. «Infelizmente aconteceu uma das piores coisas que podia acontecer à minha carreira. Num estalar de dedos foi tudo por água abaixo», começou por dizer.

«Só me lembro do estalo e caí no chão com medo, senti que não era simples. O médico disse que não dava para continuar, mas eu insisti. Só que assim que apoiei a perna, senti que realmente tinha dado m****. Disseram logo para me preparar porque não era uma situação simples. (…) Até hoje não consigo ver o lance direito, é muito feio de se ver», continuou.

Veríssimo revelou que recebeu até uma chamada de Junior Moraes, avançado do Corinthians. Os dois não tinham qualquer relação, mas Moraes ligou-lhe para falar da sua experiência, ele que teve um problema idêntico.

«Ele disse-me como tinha sido o processo dele e disse-me para ter calma, passou-me tranquilidade. Ficámos amigos desde então.»

«Não vejo a hora de voltar, de ter o contacto com os adeptos. O Liverpool foi um jogo especial. A vinda para o estádio, a quantidade de pessoas… tocou-me lá no fundo. Eu queria estar a viver aquilo. Mas aconteceu, é preciso ter paciência e na próxima época quero viver o que eles viveram. Vim com o intuito de ser campeão e conquistar títulos, esse é o meu maior desejo e tenho a certeza que vou conquistar isso», atirou, ele que garante que «vai voltar mais forte», apesar de reconhecer que não estará a 100 por cento na pré-época.

Na mesma ocasião, o jogador de 26 anos falou sobre a chegada ao Benfica, o concretizar de um sonho que lhe permitiu viver outro – a seleção brasileira.

«Realizei um sonho. Imaginava que o Benfica era grande, mas quando cheguei vi que era muito maior. Quando cheguei os estádios estavam vazios, mas depois quando os adeptos voltaram pude ver que eles vivem muito o Benfica, têm muita paixão pelo clube. Como amam, também odeiam. Mas estão sempre com a gente. E fez-me realizar mais um sonho, que é ter ido à seleção», referiu.

«Sempre quero mais, e conforme o tempo foi passando fui almejando mais coisas na minha carreira. Nunca quero dar um passo maior que a perna, mas tudo foi-se realizando, sinto-me muito realizado hoje. Estou num dos maiores clubes da Europa e cumpri o sonho de ir à seleção», acrescentou.