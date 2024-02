Confirmado como reforço do Dallas, da Major League Soccer (MLS), Petar Musa recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida do Benfica. O avançado croata publicou um vídeo com alguns dos melhores momentos ao serviço dos encarnados e deixou vários agradecimentos.

«Benfiquistas, não tenho palavras para descrever este ano e meio com a camisola do Benfica. Saio com gratidão e feliz porque sei que sempre dei o meu máximo pela camisola do Benfica. Obrigado a todos os jogadores, treinadores e pessoas que trabalharam diariamente comigo. Obrigado a todos os adeptos pelo apoio que tive durante este período. Viva o Benfica», escreveu o jogador de 25 anos.

Musa, diga-se, vai render dez milhões de euros (mais três mediante a concretização de determinados objetivos) aos cofres do Benfica.

Ao serviço da equipa da Luz, fez 66 jogos e marcou 17 golos, além de ter conquistado uma Liga e uma Supertaça.