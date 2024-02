O Benfica confirmou, esta quinta-feira, a saída de Musa para o Dallas, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Os encarnados não revelaram o valor da transferência do internacional croata, mas o nosso jornal sabe que o negócio foi fechado dez milhões de euros (mais três mediante a concretização de determinados objetivos), um valor recorde na história do clube norte-americano.



Contratado ao Boavista em 2022, o avançado de 25 anos participou em 66 jogos de águia ao peito e anotou 17 golos. O atacante conquistou dois títulos pelo Benfica: um campeonato nacional e uma Supertaça Cândido de Oliveira.



Musa, que além de Benfica e Boavista jogou ainda no Union Berlim, Slavia Praga, Slovan Liberec e Viktoria Zizkov, assinou um contrato válido até 2027 e o Dallas fica com opção de o prolongar até 2028.



O comunicado do Benfica:

O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o FC Dallas, dos Estados Unidos, para a transferência a título definitivo do futebolista Musa.



Contratado pelo Benfica em maio de 2022, Musa atuou em 41 jogos, entre Campeonato (30), Liga dos Campeões (6), Taça de Portugal (2) e Taça da Liga (3), e apontou 11 golos no decurso de 2022/23, temporada em que se sagrou campeão nacional com o Manto Sagrado.

No início da presente época 2023/24 juntou a Supertaça Cândido de Oliveira ao seu palmarés, num encontro em que marcou um golo. Foi o início de um ciclo competitivo com 25 jogos disputados, divididos por cinco provas – Campeonato (14), Liga dos Campeões (6), Taça de Portugal (3), Supertaça (1) e Taça da Liga (1) –, e seis golos anotados.

O avançado internacional croata, condição alcançada durante o trajeto de águia ao peito, encerra o seu percurso no Clube após ter participado em 66 jogos e marcado 17 golos.