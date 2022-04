Rafa Silva está ausente do treino do Benfica. O internacional português e Tomás Araújo - o central esteve na convocatória do último jogo - não estão às ordens de Nélson Veríssimo, na sessão que decorre no Seixal, antes da viagem para Liverpool.

O camisola 27 do encarnados sentiu um desconforto e a equipa clínica tenta perceber o que é. Já Tomás Araújo estará presente no jogo da Youth League com o Sporting, nesta quarta-feira, e que vale presença na final four da prova.

Nesse sentido, o também central Pedro Álvaro está a treinar com a equipa principal.

O Benfica joga a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões com o Liverpool, nesta quarta-feira, às 20h00, em Anfield. Os encarnados têm uma desvantagem de 3-1.