Angel Di Maria não recuperou e é a principal baixa do onze do Benfica, para o regresso à Liga dos Campeões. O argentino nem sequer está no banco, tendo de acompanhar a receção à Real Sociedad da bancada.

Alexander Bah é titular e Kökçü começa o encontro no banco, para uma partida em que o Benfica está necessariamente obrigado a ganhar, de forma a continuar a sonhar com a presença nos oitavos de final.

Ficha de jogo

BENFICA: Trubin; Bah, António Silva, Otamendi e Jurasek; João Neves e Aursnes; João Mário, Rafa e Neres; Musa.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Morato, Arthur Cabral, Kökcü, Bernat, Guedes, Tengstedt, Chiquinho, João Victor, Tomás Araújo, Tiago Gouveia e Florentino.

REAL SOCIEDAD: Remiro, Traoré, Zubeldia, Le Normand e Muñoz; Zubimendi, Mikel Merino e Brais Méndez; Kubo, Barrenetxea e Oyarzabal.

Suplentes da Real Sociedad: Ayesa, Unai Marrero, Elustondo, Carlos Fernández, Cho, Zakharyan, Olasagasti, Sadiq, Pacheco, Turrientes, González e Magunacelaya.