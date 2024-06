Os bilhetes de época do Estádio da Luz, conhecidos como Red Pass, começam a ser vendidos na próxima segunda-feira, informou o Benfica.

A partir das 12h00, lê-se no comunicado, os adeptos que tenham tido lugar anual em 2023/24 vão receber uma mensagem, via e-mail ou App, para renovarem esse mesmo lugar.

Haverá um Red Pass normal, que garante presença em todos os jogos nacionais da equipa masculina de futebol do Benfica, e um Red Pass Total, que dá também acesso aos jogos das competições europeias.

Já a venda a novos Red Pass terá início no dia 16 de julho.

O COMUNICADO DO BENFICA:

«O seu lugar na equipa do Sport Lisboa e Benfica que vai disputar a época 2024/2025 está disponível a partir das 12h00 do dia 24 de junho, assim que receber a notificação para proceder à renovação do seu Red Pass.

A partir dessa data, terá até 5 de julho para assegurar o pagamento e tornar-se parte ativa da onda vermelha.

Para esta temporada, o Red Pass está disponível em dois formatos:

Red Pass, que garante acesso a todos os jogos das competições nacionais;

Red Pass Total, que integra os jogos das competições nacionais e permite ainda marcar presença nos desafios da renovada Liga dos Campeões, que será disputada em moldes diferentes e com mais um jogo garantido no Estádio do Sport Lisboa e Benfica. Na fase de grupos, cada equipa disputará oito jogos, quatro deles em casa

Em qualquer dos formatos está garantido o lugar em dois jogos da pré-temporada que se disputarão no Estádio da Luz. A 25 de julho, frente ao Brentford, e a 28 de julho, diante do Feyenoord, na Eusébio Cup.

Para a renovação dos Red Pass, a assiduidade é tida em conta e isso mesmo está refletido no preçário.

Existe um preço para os sócios que marcaram presença em pelo menos 80 por cento dos jogos das competições nacionais. Um outro preço diferente, mais elevado, é válido para os sócios cuja presença no Estádio foi inferior a 80 por cento dos jogos das competições internas.

Para facilitar o pagamento do Red Pass, os sócios terão a possibilidade de fracionar o pagamento em três prestações, sem custos adicionais, sendo que o segundo e terceiro pagamentos terão de ser efetuados até 5 de agosto e 5 de setembro, respetivamente.

Os lugares de Red Pass nos Pisos 0 BTV/Emirates (setores 1, 2, 3, 31 e 32, 15, 16, 17, 18 e 19) e Piso 3 BTV/Emirates Inferior (setores 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 43 e 44) serão exclusivamente da categoria Red Pass Total.

Os sócios poderão renovar o seu lugar na Benfica Official App, em slbenfica.pt, nas Benfica Official Stores e nas Casas do Benfica com bilhética.

A comunicação aos sócios sobre a renovação do seu Red Pass será feita através de email ou App. Mantenha, por isso, os seus dados atualizados.

A troca de lugares estará disponível via formulário, em slbenfica.pt/redpass, entre os dias 28 de junho e 5 de julho e será gerida por ranking com preponderância entre a assiduidade e a antiguidade de Red Pass. Em caso de empate, recorre-se ao critério de antiguidade de sócio.

Os novos lugares para venda, para os sócios em lista de espera, serão disponibilizados, após a renovação e a troca de lugares. A venda está prevista iniciar a 16 de julho.»