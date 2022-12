Rodrigo Pinho deve mesmo abandonar o Benfica neste mercado de inverno. Nesta quarta-feira, o jornal Globoesporte deu conta da existência um acordo fechado para a transferência do avançado em definitivo, mas o Maisfutebol sabe que o negócio ainda não está concluído.

Nesta altura, a equipa treinada por António Oliveira é a hipótese mais forte como destino, mas há uma mão-cheia de interessados, todos no Brasil, entre os quais o Botafogo de Luís Castro, que há dias assumiu poder haver interesse no avançado de 31 anos.

Rodrigo Pinho deve mesmo abandonar a Luz em breve, seja por empréstimo ou a título definitivo, sendo que as águias privilegiam uma transferência em definitivo.

Contratado pelo Benfica na época passada, Pinho sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo em outubro do ano passado e acabou por falhar o resto da temporada.

Nesta época tem estado às ordens de Roger Schmidt, que o utilizou em sete ocasiões, seis delas na condição de suplente utilizado. Rodrigo Pinho é o quarto ponta de lança das águias em minutos de utilização, atrás de Gonçalo Ramos, Petar Musa e Henrique Araújo.