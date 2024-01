O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória em casa do Rio Ave (4-1), em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[Benfica descarta por completo a continuidade de Rafa?] «Adorava tê-lo o tempo todo, toda a gente quer que ele fique. Mas temos de respeitar a decisão do jogador. Está aqui há oito épocas, significa que está a fazer algo especial. Já mostrou o quanto ama o clube. Mas temos de respeitar a decisão dele, ele merece. Adorava poder continuar a trabalhar com ele, mas respeito a decisão dele, seja qual for. Mas claro que ficaria muito feliz se ele ficasse.»