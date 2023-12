Roger Schmidt confirmou que Alexander Bah continua lesionado e só deverá voltar aos relvados no início de janeiro. Na antevisão ao jogo com o Moreirense, o treinador do Benfica abordou a situação do internacional dinamarquês e garantiu que não vê Tiago Gouveia como um jogador para a posição de lateral direito, quando questionado sobre essa possibilidade.

«Eu prevejo que o Bah esteja lesionado durante o resto do ano e deve voltar no início de janeiro. O Tiago Gouveia não é uma opção como lateral-direito. Sobre o mercado de transferências, não estou focado nisso neste momento», afirmou o treinador alemão em conferência de imprensa.

Schmidt também esclareceu a situação de Gonçalo Guedes, que ficou de fora do jogo com o Inter de Milão devido a um porblema no joelho.

«O Guedes teve um pequeno problema na semana passada no treino, teve problemas com o joelho. Depois do jogo, na quinta-feira, esteve no treino sem ser a cem por cento, mas esteve com a equipa, o que já é uma boa mensagem. Hoje temos de ver como está no treino e, se fizer sentido, convocá-lo. Mas para a próxima semana contra o Farense em casa esperamos que esteja de volta», revelou.

