O Benfica comunicou ter chegado a um acordo final como Roger Schmidt para assumir o comando técnico da equipa nas próximas duas épocas.

Recorde-se que a 27 de abril a SAD dos encarnados deu conta da existência de um princípio de acordo com o então técnico do PSV Eindhoven, tendo informado que as partes ainda se encontravam a negociar.

Agora, dias após o término de funções de Roger Schmidt no PSV, o Benfica confirmou que chegou a um «acordo final» com Roger Schmidt e que a formalização do mesmo irá ocorrer na próxima semana.

Comunicado enviado à CMVM:

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que alcançou um acordo final para a contratação do treinador Roger Schmidt para as próximas duas épocas desportivas, o qual está previsto ser formalizado no decurso da próxima semana.

(artigo atualizado)