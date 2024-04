Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações após o empate com o Sporting na Luz (2-2) que custou a eliminação das águias na Taça de Portugal:

[De que forma pode jogar com a parte psicológica da frustração dos jogadores daqui a quatro dias]

«Disse aos jogadores que eles tinham de estar orgulhosos do desempenho deles e os nossos adeptos também mostraram reconhecimento pelo que viram no campo. Fizeram um grande jogo. Depois de um ou dois dias, depois de lidarmos com a derrota, podemos voltar a olhar em frente. No sábado já temos um jogo muito importante na Liga. Mostrámos que estamos em boa forma.»