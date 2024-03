Roger Schmidt sobre a entrevista de Kökçü em entrevista à Sporttv:

«Quando se dá uma entrevista como aquela, não se pode ser parte da equipa. Isso é muito claro para mim. Já li a entrevista, ainda não tive oportunidade de falar com ele, mas claro que vou fazê-lo, quando ele regressar da seleção. Não foi bom o que ele fez. Foi negativo para a equipa, para o clube e sobretudo para ele. É um jogador de topo e uma pessoa de topo, por isso não sei o que lhe passou na cabeça para dar esta entrevista. Ele tem feito muitos jogos pelo Benfica, tem feito bons jogos, estava tudo dentro de um bom equilíbrio e dar uma entrevista como esta, que saiu do nada... Tenho de falar com ele, mas está muito claro que não estamos nada contentes com isto.»