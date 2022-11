Apesar de ser alemão, Roger Schmidt não se importava de ver Portugal e a Argentina a disputarem a final do Mundial 2022. A razão, diga-se, é simples: são as duas seleções que contam com jogadores do Benfica.

Na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Gil Vicente, o treinador dos encarnados congratulou-se com as chamadas de António Silva, João Mário, Gonçalo Ramos, estes por Portugal, e Otamendi e Enzo Fernández pela Argentina.

Primeiro que tudo, estou muito contente. Os jogadores merecem isto, até agora fizeram uma grande temporada. Coletivamente jogámos bem e claro que individualmente eles tiraram beneficio disso ao serem chamados», começou por dizer.

«Espero que os cinco jogadores se defrontem na final do Mundial, é o meu desejo. E acho que há alguns jogadores na nossa equipa que podem ir à seleção no futuro, também podem esperar isso», prosseguiu.

Enquanto uns vão ao Mundial, outros, como Rafa, ficam por cá e estarão à disposição para a Taça da Liga. Vai o avançado português ter oportunidade de descansar neste período?

«Ainda não pensei nisso, ainda está muito longe. O meu foco está no jogo de amanhã [domingo], é um jogo muito importante para nós. Precisamos de uma vitória. Precisaremos de um descanso e depois sim iremos concentrar-nos na Taça da Liga. Também temos jogadores que vão aos sub-21, mas continuamos a ter uma boa equipa e vamos tentar ganhar os nossos jogos», garantiu.