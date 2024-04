Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash-interview da Sport TV, após a vitória por 2-1 do Benfica diante do Marselha, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa:

[Análise ao jogo]: «Ganhámos o jogo e isso foi importante. Jogamos muito bem. Quando estava 2-0 ainda tivemos muitos momentos para marcar mais. Acho que podíamos ter feito melhor, mas acho que fizemos um bom jogo. Tivemos um erro e eles marcaram. A este nível temos de jogar duas vezes ao melhor nível e é isso mesmo que temos de fazer na próxima semana, em Marselha.»



[Adeptos desapontados]: «Temos de aceitar a história do jogo. Na minha opinião controlamos o jogo. Antes do 2-1 eles quase não tiveram hipóteses para marcar golos. Dominamos o jogo. Metemos ritmo no jogo e conseguimos acelerar. Os fãs são exigentes… isto é o Benfica, nunca é bom o suficiente. Eu não sou novo aqui, já o sei há dois anos. Mas acho que é sempre bom quando ganhamos a primeira mão.»

[É uma desvantagem o Benfica defrontar o Moreirense antes da segunda mão?]: «Vamos ver. Acho que no domingo temos de ser inteligentes, relativamente aos jogadores que jogam, mas acho que para ficar no ritmo é sempre uma vantagem. Depois do jogo da próxima quinta-feira vamos ver se foi uma vantagem ou não. Estamos em boa forma e vamos estar prontos na segunda mão.»

[Substituições]: «Estávamos bem e os jogadores estavam em condições e foi por isso que só fiz duas substituições.»

[Homenagem ao Sven-Göran Eriksson?]: «Encontrei-o no intervalo. Não o conhecia, ouvi muito sobre ele e sobre a personalidade, não só como treinador, mas como pessoa. Tem uma grande carreira como treinador. Faz parte do Benfica. Fez o melhor por todas as pessoas que amam o clube e ele próprio também ama o Benfica.»

[Gostaria de ser lembrado como ele?]: «Vamos ver… no momento estou no meio.»