Roger Schmidt projetou o Benfica-Famalicão esta quinta-feira e considerou que os encarnados reencontraram o «equilíbrio» que tinham na temporada passada com os ajustes táticos que fizeram recentemente.

«Acho que já fizemos jogos muito bons e destruímos as nossas exibições na Liga dos Campeões, não estivemos ao melhor nível. Neste momento, a equipa está a jogar muito bem. A nossa abordagem esta época é um bocado diferente, porque temos jogadores diferentes em certas posições, mas acho que recuperámos um equilíbrio na equipa. Estamos bem ofensivamente, pressionamos e estamos bem nas transições após recuperarmos a bola. O que podemos fazer melhor… temos de ser mais eficazes, usar melhor as nossas oportunidades, estamos a falhar muitas oportunidades e isso é evidente quando vemos a estatística. É o que temos de trabalhar nas próximas semanas. Vejo alegria no relvado, vejo ligações [entre os jogadores] e acho que estamos ao mesmo nível da temporada passada», afirmou o treinador alemão em conferência de imprensa.

Quanto ao adversário, que o Benfica já derrotou esta época na Luz, para a Taça de Portugal, Schmidt destacou que é «uma equipa organizada, compacta e com muita qualidade nas transições».

«O Famalicão está a jogar muito bem, não apenas pela classificação, que eles merecem. Taticamente, jogam bem, têm um plano claro sobre como se querem comportar com e sem bola. Têm ideias claras, jogam desde trás, têm coisas especiais, com muitos cruzamentos, jogadores que podem acelerar no ataque e um avançado [Jhonder Cádiz] muito bom nos cruzamentos. Temos de ter cuidado. Estamos à espera de um jogo difícil e vamos precisar de estar ao melhor nível. Ainda temos algumas questões para resolver para amanhã, mas neste momento estou concentrado nos jogadores que temos disponíveis. Vejo uma equipa em boa forma no treino e esta é uma boa oportunidade para que outros jogadores estejam preparados. Estes momentos podem ser uma vantagem para os próximas semanas, se alguns jogadores fizerem um bom trabalho para ser mais do que uma opção no banco», concluiu.

O Benfica recebe o Famalicão (18h45), esta sexta-feira, em jogo da 15.ª jornada da Liga. Siga a partida AO MINUTO no Maisfutebol.