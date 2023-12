O treinador do Benfica Roger Schmidt confirmou que David Neres já está a trabalhar no Seixal, para continuar a recuperar da lesão sofrida no joelho esquerdo em outubro.

O treinador alemão adiantou ainda que o brasileiro deverá juntar-se aos treinos da equipa em janeiro.

«Está de regresso, posso confirmar isso. Está de volta aos treinos individuais, a fazer a última etapa da recuperação, já está no relvado com programas individuais personalizados. Esperemos que em janeiro se possa juntar à equipa e aos convocados. Sabemos que tem capacidade para mudar o rumo de um jogo, já o mostrou esta temporada. Infelizmente, teve alguns problemas com lesões no início da época, mas espero que fique "como novo". Está muito motivado e temos de o trazer ao melhor nível. É um dos jogadores de topo do Benfica e estamos muito satisfeitos por ele estar de volta», afirmou Schmidt na antevisão ao Benfica-Famalicão.