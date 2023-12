David Neres está de volta ao Seixal para continuar a recuperar da lesão sofrida no joelho esquerdo em outubro. O internacional brasileiro, recorde-se, esteve quase três semanas em tratamento no Dubai, com o especialista João Dias, mas está agora de regresso a Portugal.

O avançado foi operado em outubro, em França, e iniciou os tratamentos logo no dia seguinte à cirurgia. Os primeiros exercícios decorreram no Seixal, mas este mês Neres pediu ao Benfica para ser acompanhado no Dubai pelo especialista.

As águias autorizaram a viagem do internacional brasileiro, que esteve também acompanhado pelo fisioterapeuta Telmo Firmino. A recuperação de David Neres está a correr bem e o avançado deve mesmo voltar à competição em fevereiro.