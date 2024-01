O treinador do Benfica, Roger Schmidt, na conferência de imprensa após a vitória em casa do Estrela da Amadora (4-1), em jogo da 19.ª jornada da Liga:

[Opinião sobre o jogo] «Foi muito difícil no início, os primeiros 40 minutos, não estivemos muito ligados ao jogo, perdemos demasiadas bolas e o adversário foi muito inteligente no contra-ataque. Depois marcámos dois bons golos e virámos o jogo. Na segunda parte estivemos muito bem. mostrámos bom futebol, conseguimos criar oportunidades como queríamos. Foi um início difícil, mas no final os jogadores mereceram.

[Sobre Arthur Cabral] Apenas um jogador nunca é decisivo, é sempre a performance da equipa. Arthur fez um bom jogo, marcou um golo fantástico, estamos muito felizes, mas precisamos de todos os jogadores nas próximas semanas. Estou feliz que muitos jogadores do ataque estejam em boa forma, como o Marcos Leonardo, por exemplo, o Neres também está de volta. Estou muito feliz pelo Arthur.»