«Se amas o futebol, amas o Benfica.»

A frase de Roger Schmidt à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, quando o técnico germânico chegou a Portugal impactou positivamente no universo benfiquista. Tornou-se viral nas redes sociais e o clube encarnado «surfou a onda», ao ponto de ter mandado fazer cachecóis com a mensagem.

Agora, meses após chegar e numa altura em que o casamento com o Benfica parece estar a correr de vento em popa, Schmidt foi desafiado a recordar a deixa e, agora que conhece melhor o clube por dentro, a descrever melhor esse sentimento.

«Claro que eu não conhecia o clube muito bem, mas esse já era o meu sentimento quando falei com os responsáveis do Benfica, como o Rui Costa e o Lourenço [Pereira Coelho]. O meu sentimento é que seria o lugar ideal para treinar e foi também por isso que disse essas palavras. Agora conheço o clube muito melhor, as pessoas e especialmente a cultura do clube. É um grande clube, um clube incrível. Há muita paixão e amor neste clube, muita qualidade, conhecimento e, claro, se olharmos para o jogo de terça-feira, vemos a paixão das pessoas no estádio. Conheço o Benfica muito melhor agora, mas estou muito feliz por já ter tido este sentimento antes de ter assinado contrato», garantiu.