Se no ano passado, quando Roger Schmidt chegou a acordo para treinar o Benfica, Érick Gutiérrez disse que esperava que o alemão o levasse «para onde for», o técnico dos encarnados foi agora confrontado com a possibilidade de contratar o médio do PSV.

«No futebol nunca se sabe, não se pode falar muito do futuro. O Érick é um jogador fantástico e uma pessoa muito boa. Gostei muito de trabalhar com ele no PSV. Estará sempre no meu coração porque ganhámos a Taça dos Países Baixos. É um grande jogador. Veremos o que acontece no futuro», disse Schmidt no lançamento do jogo com o Club Brugge, à TNT Sports do México.

Gutiérrez, internacional pela principal seleção do México, tem 27 anos e chegou a Eindhoven na reta inicial da época 2018/19, oriundo do Pachuca, clube no qual fez formação e subiu a sénior. Esta temporada, soma três golos em 34 jogos.