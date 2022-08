O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Midtjylland (3-1), em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões:

«Estamos um passo mais perto de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, e é muito importante para todos. Estivemos bem nos dois jogos, merecemos estar no playoff. Tínhamos um bom resultado da primeira mão e hoje fomos sérios, fizemos o 1-0, foi importante. Depois perdemos um bocado a concentração, mas no geral controlámos o jogo e marcámos golos bonitos. Estou muito feliz com a atitude e a exibição dos jogadores.

Acho que estamos a um bom nível, com bola temos estado bem e somos capazes de a manter mesmo sob pressão. Os jogadores sabem o que queremos que eles façam, conseguimos criar muitas ocasiões, e hoje também estivemos bem na defesa. É desafiante, porque eles têm um estilo de jogo muito direto, tivemos de lutar pelas segundas bolas. Estamos a habituar-nos uns aos outros. O Chiquinho foi titular, esteve bem, tal como os outros jogadores que entraram durante o jogo. É sempre bom quando os substitutos marcam golos. Estou especialmente feliz pelo Diogo [fez o terceiro golo]. Para mim é difícil ser justo com todos os jogadores e hoje fez um golo fantástico.»