O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao Vizela (6-1), em jogo da 22.ª jornada da Liga:

[Sobre a exibição de David Neres] «Estou muito feliz pelo David e por ele estar de volta após a lesão. Hoje vimos o que ele pode fazer quando está em boa forma. Trabalhou muito nas últimas semanas. Acho que foi o momento certo para regressar à titularidade. É muito bom para nós, pode ser um jogador decisivo. Fez dois golos e duas assistências, mas para mim é tão importante o facto que tenha trabalhado imensa. Está muito motivado e em grande forma. Estou muito feliz e espero que continue.»

[Sobre a ida de Prestianni para o banco] Foi um bónus para ele. O Kökcü e o Florentino estavam suspensos, o Bernat ainda está lesionado e tínhamos uma vaga na ficha de jogo e quis que ele sentisse o que era estar no banco. Ainda precisa de mais um bocado de treino para estar em condições. Todos os reforços que vieram em janeiro precisam de mais tempo, vou dar-lhes esses minutos. Não estamos sob pressão para os pôr, têm tempo para evoluírem. Todas as contratações foram a pensar no futuro.»