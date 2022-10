O treinador do Benfica, Roger Schmidt, na conferência de imprensa após o jogo com o PSG, da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23 e que terminou 1-1.

«Foi um verdadeiro jogo de Champions frente a uma grande equipa como o PSG, que tem muita qualidade individual. Fomos corajosos, estou satisfeito pelo modo como jogámos, como os adeptos estiveram e foi uma noite extraordinária.»

«Como disse, é sempre importante criar boas oportunidades nestes jogos e nós tivemos quatro ou cinco grandes oportunidades. O guarda-redes do PSG esteve bem, o nosso também, mostraram grande qualidade. Claro que queremos ser sempre nós a ter a sorte do nosso lado, tivemos a última grande oportunidade pelo Rafa. Não tenho nada a apontar, com uma equipa como PSG seria sempre difícil. Eles também tiveram posse e tivemos de defender perto da área, mas fazia parte. Se o tivéssemos de fazer, defender perto, tínhamos de fazer bem. E isso sucedeu. Não estou a pensar em Paris, estou a pensar no Rio Ave e só depois nos iremos preparar para Paris. »