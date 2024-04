Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações após o empate com o Sporting na Luz (2-2) que custou a eliminação das águias na Taça de Portugal:

«Fomos capazes de criar muitas grandes ocasiões. Infelizmente falhámos muitas até marcar o primeiro golo. (…) O Sporting marcou no primeiro remate à baliza na segunda parte e depois mostrámos uma grande mentalidade, nunca desistimos e acreditámos sempre em nós. Fomos capazes de recuperar duas vezes e tivemos oportunidades para marcar o terceiro e o quarto golo.

Fizemos tudo o que podíamos ter feito para chegar à final. Jogámos muito bem e tivemos uma grande mentalidade. Só que o Sporting foi mais eficaz do que nós nos dois jogos e é por isso que está na final. (…) Mas fizemos um grande jogo.»

[Teme que a eliminação possa deitar abaixo o espírito da equipa ou o próximo jogo, novamente com o Sporting, é a oportunidade perfeita?]

«Claro que os jogsadores estão muito desiludidos. Lutaram muito para chegar à final e, quando ficamos fora depois de um jogo destes e de uma exibição destas, é frustrante. Mas o mais importante é como nos comportámos em campo. Como jogámos, a união que demonstrámos. Talvez precisemos de um ou dois dias para aceitar este resultado, mas depois podemos olhar em frente para o que falta até ao fim da época.

Estamos fora da Taça, mas ainda estamos na Liga e na Liga Europa. Se jogarmos como hoje, tudo é possível. Isso é claro! (…) O efeito para nós tem de ser positivo, porque o nosso desempenho foi o que esperávamos e o que podíamos fazer. Fizemos um grande jogo, o Sporting também, mas penso que fomos a melhor equipa e que merecíamos ir à final.»

[No final do jogo foi protestar com o árbitro. Sente que a arbitragem teve influencia neste jogo?]

«Claro que os árbitros influenciam sempre os jogos. O trabalho deles é garantir que tudo é justo no campo e não é um trabalho fácil. (…) Perguntei-lhe no fim do jogo porque é que ele não foi verificar a situação do penálti e ele deu-me um cartão amarelo: foi a resposta dele. Não me disse nada, apenas deu-me o amarelo. Ainda não sei porque é que ele não verificou, porque foi um penálti claro. Se olharem para os dois jogos, o golo anulado no primeiro jogo e também esta situação, claro que foi decisivo e isso não é bom para o futebol. No fim, a decisão deve ser tomada pelos jogadores. O trabalho dos árbitros é certificarem-se de que tudo é justo. Não é fácil, mas têm muitas ferramentas ao dispor.»