O treinador do Benfica diz que os jogadores adaptaram-se rapidamente à sua filosofia, a avaliar por um início de época intenso mas feliz.

«Jogamos um futebol reconhecível. Jogamos como o Benfica devia jogar. É bom sinal conseguires ser taticamente eficiente, e defender e atacar bem, como equipa. Os jogadores têm de acreditar que a filosofia trará sucesso, têm de estar convencidos», começa por dizer Roger Schmidt, em entrevista ao magazine da Liga dos Campeões, reproduzido pela Eleven Sports.

«Parece que trabalhamos juntos desde sempre. A verdade é que passou pouco tempo, mas tem sido intenso. Felizmente, tem corrido bem, e isso ajuda sempre», completa o alemão.

«Quando aceitas ser treinador, pensas na tua filosofia. Depois tentas entender a cultura do país, a equipa, o clube, as capacidades dos jogadores e o que lhes cabe bem», explica ainda Schmidt, que diz ter criado o estilo intenso da sua filosofia no Salzburgo, com Ralf Rangnick e Hemut Gross.