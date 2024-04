O treinador do Benfica, Roger Schmidt, garantiu esta quarta-feira que não pensa nesta altura na preparação da próxima época, estando apenas focado já no próximo jogo, ante o Marselha, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

A garantia do alemão foi dada quando questionado sobre a gestão do plantel e dos jogadores que têm menos minutos até esta altura, tendo também em conta 2024/25. O técnico frisou que o Benfica precisa do melhor onze inicial para cada jogo, mas que isso não significa que não possa fazer mudanças e que, por outro lado, que os que têm sido titulares não tenham também demonstrado argumentos para permanecer.

«Não tenho um único pensamento sobre a próxima época, para honesto. Nem para o próximo jogo depois do de amanhã. Focado em cada jogo, cada jogo tentamos o melhor para ganhar e precisamos do melhor onze para os jogos. Não significa que joguemos sempre com o mesmo, porque jogamos amanhã [quinta-feira] e no domingo [Moreirense]. Vamos ver com os jogadores recuperam, no domingo temos de mudar jogadores porque temos castigados», disse Schmidt, em conferência de imprensa.

«Penso que precisamos de todos os jogadores, de início ou no banco, para um bom final de época. Temos bons jogadores no banco, mas os que começaram nas últimas semanas, fizeram-no bem e tem argumentos para ficar na equipa. Pequenos ajustes são sempre possíveis, mas preparar a próxima época não está na minha cabeça», finalizou.

O significado do Benfica: «Tem um grande papel na sociedade em Portugal»

Na última questão feita a Schmidt, por um repórter francês, o alemão foi convidado a responder sobre o que o Benfica representa e o técnico diz que só quem está no clube é que pode (ainda mais do que alguém de fora) perceber a dimensão da instituição.

«Descrever o Benfica num minuto é difícil. Antes de vir para o Benfica, ouvi alguém dizer no passado: se queres conhecer o Benfica, tens de fazer parte do Benfica. E penso que isto é muito verdade, é um grande clube, visto de fora, mas quando estás cá, é ainda melhor. É emoção, paixão, futebol. Não só na cidade, como no país todo. Tem um grande papel na sociedade de Portugal e é por isso que vamos fazer tudo amanhã para fazer um bom jogo e fazer muitas pessoas felizes», disse.

O Benfica-Marselha tem arbitragem de Michael Oliver e apito inicial marcado para as 20 horas de quinta-feira. Siga o jogo, AO MINUTO, no Maisfutebol.