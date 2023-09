«É importante ganhar. O primeiro objetivo era regressar às vitórias. Começámos bem o jogo, podia ter sido mais simples, é a história desta época. Jogamos muito bem, dominamos os jogos, criamos oportunidades, mas não conseguimos matar o jogo. Hoje foi o mesmo, mas uma vitória é uma vitória.

Temos de melhorar, se estamos a ganhar 2-0 não podemos ter contra-ataques contra nós. Mesmo no ataque, acho que não fomos tão eficazes como devíamos ser. É algo que temos de melhorar, porque às vezes vamos ter jogos com menos oportunidades e teremos de marcar. Estamos bem, estamos a ganhar, merecemos todas as vitórias, mas na minha opinião podemos ser mais inteligentes.

[Penálti defendido por Trubin] Claro que estou muito feliz por ele, ele é novo no Benfica. Cometeu um erro com o Salzburgo, não foi fácil para ele. Foi uma defesa importante, o jogo podia ter mudado. Foi muito importante.

[Opção por Morato no lugar do António Silva?] O Morato esteve bem na quarta-feira e temos de prepará-lo para o Inter. Acho que foi inteligente dar-lhe minutos e ele esteve muito bem. Foi um dia para o António descansar, mas não teve nada que ver com o vermelho que viu contra o Salzburgo.

[Di María é recuperável para o jogo frente ao FC Porto, na sexta-feira?] Sim.»