A FIGURA: Trubin

Muito se falou da prestação do guarda-redes ucraniano no jogo frente ao Salzburgo, para a Liga dos Campeões. Apontado como um dos culpados desse desaire, Trubin soube dar uma resposta à altura. O Portimonense tinha acabado de reduzir quando teve um penálti por mão na bola de Morato. Na baliza, o guarda-redes não tremeu e defendeu o remate de Rildo. A vitória de hoje deve-se muito a esse lance.

O MOMENTO: Rildo falha o empate (60m)

Foi o momento do jogo: depois de uma primeira parte de claro domínio, o Benfica sofreu um golo aos 56m e o cenário podia ter sido ainda pior. Quatro minutos depois, o Portimonense teve um penálti a seu favor que Trubin defendeu. Gorou-se a possibilidade do empate e o Benfica, com tranquilidade, ainda haveria de marcar mais um.

OUTROS DESTAQUES:

Neres:

Muito se tem falado do facto de Schmidt não apostar no brasileiro no 11 inicial. Hoje, com Di María lesionado, foi titular e justificou a aposta. Assistiu Musa no segundo golo do jogo e marcou o terceiro, dando tranquilidade ao Benfica. Ao longo de toda a partida, entendeu-se muito bem com Rafa.

Alexander Bah:

Tal como Trubin, foi muito criticado pela prestação frente ao Salzburgo, a meio da semana, no jogo para a Liga dos Campeões. Também à semelhança do guarda-redes, respondeu da melhor forma com um grande golo que deu início à vitória do Benfica. Saiu ao intervalo (provavelmente por gestão física), mas teve um jogo muito positivo.

Jasper:

Bom jogo do avançado do Portimonense. O passe para Hélio foi meio golo e esteve sempre bastante envolvido na manobra atacante dos algarvios. É um daqueles extemos imprevisíveis – e desconcertantes para a defesa adversária.