Roger Schmidt não tem dúvidas sobre o tipo de partida que espera o Benfica frente ao Estoril, na Luz. Os encarnados lideram o campeonato e jogam para o título, os da Linha são 15.º em 18 equipas e, portanto, vivem no perigo de irem parar a um lugar de descida.

«Estes jogos são sempre perigosos. Estamos a entrar no final da época, o Estoril está em perigo de descida e se analisarmos os jogos, vejo uma equipa que ainda acredita, que está na luta, que joga com intensidade e que defende com agressividade, à procura de contra-ataque. Quando se vê jogos contra as equipas de topo, vê-se que eles estiveram bem. Temos de estar bem organizados no nosso posicionamento para prevenir contra-ataques. Mas claro, jogamos em casa e temos um grande objetivo que é sermos campeões», considerou Schmidt.

O alemão não quis fazer qualquer balanço neste momento, mas admitiu: «Rever a época sem ela acabar, só posso julgar a temporada após o último jogo. Até aqui, acho que os jogadores estão a ter um bom desempenho, com jogadores a jogar bem no futebol europeu e a jogar por títulos. Se vir a performance e a mentalidade dos jogadores acho que estão a fazer um trabalho fantástico. Mas no final temos de mostrar que somos capazes de focar e ter a mentalidade e a concentração de trazer o campeonato. Se o fizermos, será uma época fantástica. Mas neste momento não podemos olhar tão longe, temos de focar jogo a jogo. Vejo a equipa numa boa forma e vamos tentar mostrar isso mesmo.»