Roger Schmidt lançou, na tarde desta quarta-feira, os dados para o duelo no reduto do Toulouse, a contar para o play-off de acesso aos «oitavos» da Liga Europa.

«A segunda mão de uma eliminatória é sempre difícil, porque é decisiva. E o adversário, em casa e em desvantagem, terá de assumir outra abordagem. Os primeiros 90 minutos mostraram que merecemos continuar na competição.

Se jogarmos com dinâmica e intensidade, como no sábado, conseguiremos manter o jogo longe da nossa defesa. Neste momento estamos a jogar bem o suficiente para vencer.»

O encontro entre Benfica e Toulouse está agendado para as 17h45 desta quinta-feira e poderá seguir toda a emoção, ao minuto, no Maisfutebol. As águias partem em vantagem, depois do triunfo, na Luz, há uma semana, por 2-1.