Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após a vitória por 2-1 ante o Vizela, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal:

«Penso que começámos muito bem. Criámos, logo no início, ocasiões muito boas para marcar golos. Penso que controlámos a primeira parte de uma boa forma, depois marcámos [o 1-0].»

«Depois do intervalo, marcámos o segundo golo e parece um pouco que é a decisão do jogo, mas depois, às vezes é assim. O adversário, com uma situação, marca. E depois claro que é um resultado pela margem mínima e temos de lutar até ao fim para ganhar o jogo. Mas no fim, importante é ganhar, penso que merecemos ganhar e estamos felizes.»

[Golo sofrido três minutos depois do 2-0 e o que pode ter corrido mal com a equipa depois:] «Como disse, penso que controlámos o jogo durante muito tempo, mas no futebol tudo pode sempre acontecer. Podíamos ter sido mais eficazes para decidir o jogo em absoluto. Com 1-0 ou 2-0, o adversário também tem qualidade para responder e depois voltaram ao jogo. As equipas têm de lutar para vencer jogos, o adversário corre riscos e, se não se marca o segundo ou o terceiro golo, fica amarrado e é importante defender esses momentos para ganhar. Também aceito partes mais difíceis do jogo.»