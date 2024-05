Benfica é a quarta equipa na Europa que mais oportunidades de golo falhou e Roger Schmidt reage a essa estatística considerando que há que melhorar a eficácia.

«Essa estatística surpreende-me. Pensei que tínhamos sido a primeira equipa a falhar o mais oportunidades. [risos] Criamos tantas... Esses números espelham bem a época, criámos bons momentos, com posse de bola e bom futebol. Na última época, perdemos o Gonçalo Ramos, na anterior o Darwin... Temos vários pontas de lança com qualidade, mas quando chegamos a um novo clube precisamos de tempo e o Benfica não é um clube fácil. É preciso dar tempo aos jogadores para se desenvolverem», afirmou o técnico na conferência de imprensa desta tarde, no centro de estágios do Seixal, que serviu de antevisão ao jogo com o Rio Ave.

«Temos de mostrar mais eficácia, é crucial marcar golos nos momentos certos. Temos uma janela de transferências para tomarmos as melhores decisões para termos o melhor plantel possível. Na próxima época vamos ter grandes jogos, esperamos jogar na Liga dos Campeões e temos de tomar as melhores decisões», salientou, apontando implicitamente à sua continuidade na Luz.

O Benfica defronta o Rio Ave esta sexta-feira, pelas 20h45. O Maisfutebol vai estar em Vila do Conde para acompanhar AO MINUTO o jogo da 34.ª e última jornada da Liga.