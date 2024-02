O presidente do Benfica, Rui Costa, revelou que as águias ganharam 25 mil sócios no espaço de um ano, desde fevereiro de 2023.

Na cerimónia de entrega dos Anéis de Platina e dos Emblemas de Dedicação, o dirigente lembrou que as conquistas do passado pertencem precisamente ao passado e que o clube vai lutar por novos títulos.

«Nestes últimos 12 meses celebrámos muitos títulos e troféus nas várias modalidades, tanto na vertente masculina como na feminina: somos campeões em título no futebol, somos campeões em título em 8 das 12 competições de futebol e modalidades de pavilhão, mas, como tenho repetido, no Benfica o passado só nos inspira para novas conquistas, e queremos sempre mais, numa ambição condizente com a nossa singular história. Por isso, é com o vosso apoio, com a vossa crença, com a nossa união, a união de todos os Benfiquistas, que vamos em busca de mais conquistas, num apoio decisivo para a nossa equipa de futebol, para as nossas modalidades, para as nossas Inspiradoras, para o nosso Benfica. Em todo o lado, onde haja uma camisola do Benfica, nos estádios, nos pavilhões, nas pistas de atletismo, nas piscinas, será com apoio de todos que alcançaremos novos títulos», disse.

«Neste momento em que celebramos 120 anos de vida, apraz-me sublinhar a enorme vitalidade associativa do Sport Lisboa e Benfica, expressa numa base de sócios que não tem paralelo em Portugal e nos faz ser referência entre os maiores do mundo, num impulso que não tem parado de crescer: desde fevereiro do ano passado até ao dia de hoje, contamos com mais 25 mil sócios no Sport Lisboa e Benfica. Notável benfiquismo que muito nos envaidece! E por isso digo, cada vez com mais convicção: são os sócios os únicos donos do Clube. São os sócios a figura central do Sport Lisboa e Benfica. São os sócios a sua razão de existência e o nosso principal compromisso. Hoje é o dia do sócio. Hoje é o nosso dia!», acrescentou.