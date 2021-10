Candidato da Lista B, Francisco Benitez discursou logo após o anúncio dos resultados oficiais das eleições do Benfica, as quais foram vencidas por Rui Costa, da Lista A.

«Congratulo Rui Costa pela eleição. Durante a campanha pediu união a toda a oposição, recordo que a união não se pede, conquista-se. Assumo a derrota, que é feita de pequenas conquistas. O [movimento] Servir o Benfica sempre defendeu o voto físico e que as eleições se realizassem em dia não-útil. Não podemos subestimar o contributo destes fatores para a mobilização que assistimos aliada à confiança no processo dada pelo Regulamento Eleitoral», disse.

Depois, Benitez, que obteve 12,24 por cento dos votos, concluiu: «Continuaremos a ser o que sempre fomos, um grupo de sócios informado, vigilante e participativo na vida ativa do Sport Lisboa e Benfica. Pessoalmente, agradeço a todos os que me acompanharam, em particular ao Servir o Benfica e à minha família, sem o apoio dos quais não estaria aqui hoje. Honra ao Benfica e glória eterna aos nossos heróis.»