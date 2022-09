Rui Costa negou nesta quarta-feira qualquer preocupação com o facto de Grimaldo já ter entrado no último ano de contrato com o Benfica.

Em declarações durante a apresentação de contas da SAD, o dirigente sublinhou que mais importante é o que o lateral espanhol está a jogar.

«Estava preocupado se não estivesse a tirar rendimento desportivo do Grimaldo. Não é o caso do Grimaldo, ainda ontem como viram fez um dos golos da competição. Está no plantel como todos os outros», aponta.

Esse, de resto, não é o único ponto pendente no plantel das águias, algo que Rui Costa explica ser normal.

«Nada está completo [processo de plantel em curso], mas está num patamar que neste momento nos satisfaz para o futuro e para seguir a linha que traçámos para o Benfica.»