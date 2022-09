O presidente do Benfica, Rui Costa, falou nesta quarta-feira sobre Ricardo Horta, jogador do Sp. Braga, admitindo que as águias tentaram contratar o internacional português.

«O Benfica teve interesse, fez uma oferta e com o Ricardo Horta estamos tao cómodos em termos financeiros que se o Horta pudesse vir no última dia, vinha», disse na apresentaçao de contas dos encarnados.

«O Benfica fez uma proposta e a partir daí não dependia de nós, dependia de dois clubes que não o nosso. Não vou esconder que o queríamos, mas é para esclarecer as pessoas que a novela também durou porque nós e o jogador ficámos dependentes de dois clubes e não se a oferta era alta ou baixa», acrescentou.

O líder das águias referiu que esta explicação está relacionada com o compromisso que assumiu aquando da eleição como presidente.

«Tenho o compromisso e assumi-o quando me candidatei, vamos explicar todas as operações de mercado. E essa, embora não tenha sido uma transferência, merece explicação», nota.

«Em termos de estratégia do clube, não tendo trazido o Horta trouxemos outro. Mas mesmo assim, se tivesse surgido oportunidade de trazer o Horta não estávamos acanhados [financeiramente] a esse ponto. Foi uma novela tão falada que pouco mais há a dizer sobre isso. Não é responsabilidade do Benfica resolver esse problema.»

No dia em que foi veiculada em Inglaterra a possibilidade de Roger Schmidt poder substituir Thomas Tuchel no Chelsea, Rui Costa desvalorizou essa possibilidade.

«Não vou comentar o que a imprensa inglesa disse. Posso dizer que garantidamente é um treinador que está no projeto do Benfica. Acho que ele está mais do que satisfeito em termos de plantel e clube. Continuo com a certeza do que temos de fazer.»

Ainda sobre o mercado, o presidente do Benfica admitiu a existência de propostas por Morato e Gonçalo Ramos.

«Quanto ao resultado financeiro, vocês próprios noticiaram ofertas ao Gonçalo Ramos e ao Morato, Vejam como estaríamos se tivéssemos vendido. Se vamos ter de vender no futuro. isso vamos ter sempre, nós e os outros clubes portugueses.»