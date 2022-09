Ricardo Horta esteve perto de se transferir do Sporting de Braga para o Benfica. Atento a uma possível mudança do internacional português para a Luz estava o Málaga, clube que detém uma percentagem do passe do jogador.



O clube andaluz, que defendeu que devia receber uma indemnização se os bracarenses recusassem uma proposta formal pelo atleta, prometeu uma reação à permanência do avançado no Minho na próxima segunda-feira.



«Estamos há muito tempo com o tema Horta, anos. Parece que este ia ser o mercado da sua transferência, houve uma proposta importante. Na segunda-feira José María [José María Muñoz, administrador judicial do Málaga] vai responder pessoalmente. Nestes últimos dias esteve tudo tranquilo, sem movimentações ou chamadas», referiu o diretor desportivo do Málaga, Manolo Gaspar, em declarações reproduzidas no jornal «Málaga Hoy»