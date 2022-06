Com uma percentagem do passe de Ricardo Horta na sua posse, o Málaga torce para que o Sp. Braga venda o internacional português para poder lucrar com o jogador que deixou o clube espanhol em 2016 e que o Benfica pretende contratar.

«O Málaga é um espectador, mas temos de ser informados. Há ofertas, mas não podemos fazer muito mais. Oxalá haja uma operação e que o Málaga saia beneficiado, porque seria ótimo para nós», afirmou em declarações ao jornal ElDesmarque o diretor-desportivo da equipa do sul de Espanha, Manolo Gaspar.

Recorde-se que no princípio deste mês o dirigente do Málaga chegou a dizer que o clube espanhol detinha 67 por cento do passe e que o Sp. Braga estava obrigado a pagar uma indemnização ao Málaga se recusasse uma proposta formal para a transferência do jogador. Agora, não só disse que o Málaga não pode fazer muito, como não quis falar sobre a percentagem a que teria direito o Málaga caso Horta fosse vendido pelo emblema minhoto. «As percentagens exatas, por confidencialidade, não posso dá-las», disse à mesma publicação.

Manolo Gaspar revelou ainda que numa altura em que o Málaga atravessava uma situação financeira mais débil chegou a deslocar-se a Portugal acompanhado por Duda - antigo internacional português que jogou década e meia no Málaga - para negociar com o Sp. Braga a percentagem do passe que ainda estava na posse do emblema espanhol, embora sem sucesso.