O presidente do Benfica, Rui Costa, em declarações no balneário do Benfica após a conquista do 38.º título de campeão nacional. As imagens foram mostradas pela BTV. Após o discurso do presidente do Benfica, jogadores, dirigentes e staff entoaram o hino do clube.

«Um ano muito difícil para todos. A responsabilidade de muitos anos sem ganhar, mas demos à nossa massa associativa a maior alegria. Como presidente do Benfica: obrigado pela enorme alegria que deram a todos os benfiquistas. Obrigado pelo vosso sacrifício. Obrigado a todo o staff. Obrigado por terem acreditado no título desde a primeira jornada. Obrigado em nome de todo o povo benfiquista. Somos campeões nacionais!»