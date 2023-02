O presidente do Benfica, Rui Costa, deu esta quarta-feira o pontapé de saída no projeto Casa do Benfica 2.0, em Santarém.

Numa curta declaração durante a cerimónia que se realização nos Paços do Conselho, o líder do clube encarnado realçou a importância deste projeto, que criará vários postos de trabalho.

«Queria agradecer ao município de Santarém e ao seu presidente, Ricardo Gonçalves, por todo o apoio que nos deu neste projeto, por acreditar na marca Benfica. A Casa do Benfica 2.0 de Santarém será o primeiro pilar das novas casas do Benfica, algo que queremos espalhar pelo mundo inteiro», começou por dizer.

«Realço os números já publicados e que nos enchem de orgulho: temos hoje 298 casas espalhadas pelos cinco continentes, 25 mil desportistas nessas mesmas casas, desde crianças a adultos. Para além disso, 25 por cento da receita do Estádio da Luz nasce das casas do Benfica. O que pretendemos com a Casa do Benfica 2.0 é cada vez mais aproximar mais os nossos adeptos ao Estádio da Luz», continuou.

Rui Costa concluiu depois: «Cada vez mais queremos que os adeptos que estejam fora da zona do Estádio da Luz tenham maior proximidade e maior orgulho no Benfica. E esta casa será uma mais valia para o município de Santarém. Não procuramos apenas embelezar os municípios com uma casa do Benfica, mas dar também utilidade ao município. E para nós é de um extraordinário orgulho que essa casa nasça num município de tanto benfiquista. (…) É um pilar essencial na vida do clube e esta casa do Benfica será o pilar para tantas outras casas que vão nascer desta dimensão.»